Il film di guerra “Il ponte di Remagen” stasera su Rai Movie: ecco la trama

“Il ponte di Remagen”, basato su fatti reali, stasera su Rai Movie. Nel cast: George Segal, Robert Vaughn, Ben Gazzara, Bradford Dillman, E.G. Marshall, ecco la trama
Diretto da John Guillermin, “Il ponte di Remagen” è proposto martedì 12 maggio 2’26 alle 21.10 su Rai Movie. Marzo 1945, Seconda Guerra mondiale: gli Alleati, guidati dal maggiore Grierson, devono conquistare l’ultimo ponte strategico di Remagen sul Reno per sfondare la Linea Sigfrido.
I tedeschi, sotto il colonnello Credle, ricevono l’ordine di distruggerlo a ogni costo. Gli eserciti nemici cominciano un duello di astuzia, tra sacrifici, strategie, caos, bombardamenti e tradimenti. Basato su fatti reali, il film intreccia con un ritmo serrato azione cruda, dilemmi morali e sequenze di battaglia mozzafiato.
Nel cast: George Segal, Robert Vaughn, Ben Gazzara, Bradford Dillman, E.G. Marshall, Peter van Eyck, Hans Christian Blech, Heinz Reincke, Joachim Hansen.