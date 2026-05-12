Il derby di Roma si giocherà lunedì 18 maggio. Scatta il problema della contemporaneità

Slitterebbero anche le altre sfide Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli

“Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45“. È quanto ha fatto sapere la Prefettura di Roma, in una nota. La partita era programmata per domenica 17 alle ore 12.30.

In attesa che la Lega Serie A recepisca la decisione della Prefettura per la regola della contemporaneità dovrebbero slittare a lunedì sera anche tutte le altre sfide che coinvolgono squadre in lotta per la Champions : Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma.

“È deciso che il derby di Roma si gioca lunedì? Non credo proprio“. Così l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo entra a gamba tesa sulla polemica, rispondendo all’AGI. “Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità”.