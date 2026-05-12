“Green Days – nel tempo che resiste”_lF (sulle possibilità di un incontro) all’Argot

“Green Days – nel tempo che resiste”_lF (sulle possibilità di un incontro) spettacolo di e con Gaia Amico e Nicola Lorusso in scena il 16 e 17 maggio alll’Argot Studio

Appuntamento all’Argot Studio, sabato 16 e domenica 17 maggio, con IF (sulle possibilità di un incontro), spettacolo di e con Gaia Amico e Nicola Lorusso, in scena nell’ambito di “Green Days – nel tempo che resiste” la rassegna teatrale Under 35 curata, organizzata e pensata da Dominio Pubblico, con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, con tante novità e un importante consolidamento nelle scelte artistiche e organizzative.

Lo spettacolo, vincitore del Premio SCINTILLE 2025 e del Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro 2024, con sensibilità e poesia ci conduce nel fulcro di un incontro e delle sue possibilità..

Talvolta un uomo e una donna aspettano una vita intera per condividere un solo momento. Ma cosa implica, cosa scuote uno sguardo, un contatto, un incontro?

Su una panchina di una stazione ferroviaria due strane figure sono in attesa dell’ultima

coincidenza. In silenzio, un anziano signore dal bastone tremolante e un’anziana signora vestita di fiori. Lui fissa l’orizzonte, lei stringe tra le mani un vecchio fazzoletto di stoffa. Ogni respiro, ogni piccolo gesto, per quanto impercettibile, li invita all’avvicinarsi. Ed ecco che, ad un tratto, questi due mondi si incrociano: i due sguardi ricadono l’uno nell’altro. Alle loro spalle, fanno capolino due giovani anime, proiezioni eteree che danzano sullo sfondo e rivivono frammenti di giovinezza, desideri taciuti e promesse non mantenute. Insieme, i quattro, danno vita a un simpatico dialogo senza parole fatto di vivaci tentativi d’approccio, di corteggiamenti e incomprensioni. Un piccolo frammento poetico e nostalgico, in bilico tra la vita e la morte.

La rassegna “Green Days – nel tempo che resiste” è interamente curata da una direzione artistica partecipata, composta da ragazzi e ragazze appartenenti alla GenZ, che fin dalla prima edizione si occupa di valutare e selezionare gli spettacoli secondo un modello già attuato da Dominio Pubblico allo Youth Fest, continua a interrogarsi su temi profondi legati all’identità personale e collettiva, al rapporto con le proprie radici, al cambiamento e alla costruzione di una nuova consapevolezza.

Dopo “Il futuro ha i giorni contati” e “Che ne sarà di noi?” gli under 25 di Dominio Pubblico, con “nel tempo che resiste” cercano quest’anno, attraverso gli spettacoli in programma, di dare una risposta agli interrogativi e alle preoccupazioni legate al futuro. In un mondo in continua trasformazione, resistere diventa oggi un gesto necessario e il teatro si fa spazio di incontro, di libertà e di rinascita, dove i giovani possono raccontare il presente e immaginare il futuro.

Un palinsesto che esplora tematiche quali l’importanza della memoria storica e collettiva, la responsabilità civile, le relazioni intergenerazionali e le sfide contemporanee e politiche dei giovani che ancora una volta scelgono di riflettere su problematiche lontane dal loro tempo, ma in qualche modo fortemente urgenti per capire l’oggi e il futuro, ponendo come obiettivo quello di creare uno spazio di riflessione, dialogo e confronto tra artisti e pubblico.

Per ogni spettacolo in rassegna sono previste due giornate di repliche e un TALK di approfondimento a cura della Redazione U25 di Dominio Pubblico: una possibilità di incontro e di scambio tra giovani, compagnie emergenti e pubblico.

Da sempre Argot Studio e Dominio Pubblico collaborano insieme per garantire spazio e visibilità a una nuova generazione di artisti. Lavorano su target e focus differenti facendo sempre dell’innovazione dei linguaggi e della ricerca il centro della loro mission.

Dominio Pubblico – che nasce nel 2013 dalla collaborazione di Argot Studio con il Teatro dell’Orologio – si distingue come un importante progetto di audience development e community engagement rivolto a giovani under 25 che si sperimentano in un percorso da spettatori attivi, finalizzato alla conoscenza della scena contemporanea e alla produzione, promozione e organizzazione di eventi culturali multidisciplinari. I giovani si avvicinano alla fruizione culturale della loro città e del territorio regionale attraverso la visione guidata di numerosi eventi legati al mondo dell’arte contemporanea, e grazie all’incontro con gli artisti coinvolti imparano a capirne le dinamiche interne e a raccontarle.

Un progetto di Dominio Pubblico

Direzione artistica – Tiziano Panici

Amministrazione – Alin Cristofori

Organizzazione e produzione – Clara Lolletti

Comunicazione e promozione – Flavia De Muro

Social media – Vittoria Ferraro Petrillo

Community manager – Lavinia Di Genova

Ufficio stampa – Maresa Palmacci

DAP Green Days – Lorenzo Bitetti, Nicoletta Calabrese, Anna Cipriani, Alessia Fine, Manuela Guida, Francesca Maddalena

In collaborazione con Argot Studio

In networking con Risonanze Network

Biglietti e orari

intero: 8 euro / ridotto: 5 euro

sabato 19:30 / domenica 17:30

Via Natale del Grande, 27

talk con la compagnia dopo la replica della domenica