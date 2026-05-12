Giovanni Russo è il nuovo Chief Commercial Officer di Kai Group

Giovanni Russo è il nuovo Chief Commercial Official di KAI Group, l’ecosistema di agenzie specializzate nel marketing sportivo, musicale e dell’entertainment, fondato da Andrea Raddrizzani

Kai Group annuncia la nomina di Giovanni Russo nel ruolo di Chief Commercial Officer. Russo contribuirà allo sviluppo degli asset media e al rafforzamento del posizionamento del Gruppo, fondato da Andrea Radrizzani.

La scelta di Giovanni Russo si inserisce nella strategia di Kai Group di investire con determinazione nel capitale umano, costruendo un ambiente integrato capace di valorizzare competenze complementari e guidare la crescita in un mercato sempre più convergente e internazionale.

Una visione strategico-manageriale

Manager con oltre 25 anni di esperienza nel settore, Russo porta in Kai Group un profilo unico che coniuga expertise commerciali e visione strategico-manageriale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a posizioni apicali, gestendo strutture complesse e team numerosi.

Dopo la laurea in Scienze delle Finanze, Russo avvia il proprio percorso in Manzoni per poi proseguire in Mondadori e successivamente in Condé Nast, dove è stato tra i protagonisti del lancio di Vanity Fair in Italia. In seguito entra in Sky in qualità di area manager, aree esterne, per poi diventare responsabile commerciale. Matura inoltre esperienze di rilievo nel mondo televisivo e digitale: in MTV ricopre il ruolo di direttore commerciale, e contribuisce al lancio di Class TV, dei canali digital di MF-Class CNBC e di Go-TV, in qualità di vice direttore generale.

La nuova fase di sviluppo, tra content, partnership e progetti integrati

Kai Group si posiziona oggi come un acceleratore media capace di offrire ai brand un’interlocuzione unica per la pianificazione e l’attivazione di campagne complesse globali. In questo contesto Russo sarà responsabile dello sviluppo e dell’integrazione delle attività commerciali aziendali, con l’obiettivo di rafforzare le partnership con editori e brand e di valorizzare l’intero portafoglio media attraverso progetti innovativi e scalabili. In particolare, guiderà il percorso di integrazione della connected TV nei piani media dei principali settori, contribuendo allo sviluppo di un’offerta sempre più evoluta che combina soluzioni connected, virtual e physical-led. Il suo mandato include inoltre l’attivazione di operazioni di branded content e la realizzazione di progetti di comunicazione integrata nei mondi sport, musicale ed entertainment, facendo leva su un modello capace di operare in modo coordinato su più mercati e di rispondere alle esigenze dei brand a livello nazionale e internazionale.

In questo contesto, l’ambizione è quella di sviluppare rapidamente i media del portfolio, con un focus particolare sulla connected TV, sui canali virtual e physical-led, e di attivare operazioni di brand & content sempre più evolute, attraverso lo sviluppo di progetti integrati nei settori sport, musicale, entertainment e lifestyle.

“Arrivo in Kai Group dopo un percorso di oltre 25 anni nel mondo dei media, in cui ho avuto l’opportunità di costruire, gestire e far crescere strutture commerciali complesse.” Dichiara Giovanni Russo. “Oggi il mercato richiede un salto di qualità: integrazione reale tra contenuti, distribuzione e capacità commerciale. L’obiettivo è accelerare lo sviluppo degli asset media del Gruppo e costruire progetti sempre più strutturati e scalabili per i brand in varie industries. Ho sempre creduto che la vera differenza la facciano le persone e la capacità di mettere a sistema competenze diverse in modo efficace, per questo sono entusiasta di unirmi a questo gruppo e lavorare per ampliare il team con figure altamente formate.”.

Con questa scelta, Kai Group rafforza ulteriormente la propria struttura commerciale, già in espansione, e conferma l’ambizione di consolidare il proprio ruolo come partner strategico per brand ed editori, capace di operare su progetti complessi e coordinati su più mercati.