Dati Unicef: in Cisgiordania da inizio 2025 viene ucciso 1 bambino palestinese a settimana

347 bambini palestinesi della Cisgiordania sono detenuti nelle strutture militari israeliane per presunti reati legati alla sicurezza. 180 sono sottoposti a detenzione amministrativa e privi di garanzie procedurali

I bambini stanno pagando un prezzo intollerabile a causa dell‘escalation delle operazioni militari e degli attacchi dei coloni in tutta la Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est.

Da gennaio 2025 ad oggi, in media, almeno un bambino palestinese è stato ucciso ogni settimana. Ciò significa che in questo lasso di tempo sono stati uccisi 70 bambini palestinesi. Il 93% di questi è stato ucciso dalle forze israeliane. Altri 850 bambini sono rimasti feriti. La maggior parte dei bambini uccisi o feriti è stata colpita da munizioni. Tutto questo avviene in un contesto di attacchi da parte dei coloni che hanno raggiunto livelli senza precedenti. L’OCHA ha dichiarato il mese scorso che nel marzo 2026 si è registrato il numero più alto di palestinesi feriti da attacchi dei coloni degli ultimi 20 anni, e stiamo assistendo ad attacchi sempre più coordinati. Gli incidenti documentati includono bambini colpiti da proiettili, accoltellati, picchiati e spruzzati con spray al peperoncino.

“Non si tratta di incidenti isolati: indicano un modello persistente delle peggiori violazioni dei diritti dei bambini, nonché attacchi alle loro case, alle scuole e all’acqua da cui dipendono. Ciò che si sta verificando non è solo un’escalation della violenza contro i bambini palestinesi; è lo smantellamento progressivo delle condizioni di cui i bambini hanno bisogno per sopravvivere e crescere.

Le case vengono demolite. L’istruzione è sotto attacco. Le reti idriche vengono distrutte. L’accesso all’assistenza sanitaria è ostacolato. La libertà di movimento è limitata. Negli ultimi 30 mesi, in tutta la Cisgiordania sono state imposte oltre 900 ulteriori barriere e restrizioni. Di conseguenza, i bambini della Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, si trovano regolarmente tagliati fuori da scuole, ospedali e altri servizi essenziali, poiché la libertà di movimento è sempre più limitata o del tutto negata” spiega James Elder, portavoce dell’UNICEF.

Le case sono diventate la prima linea degli attacchi contro i bambini

Nei primi quattro mesi di quest’anno, più di 2.500 palestinesi, tra cui 1.100 bambini, sono stati sfollati, superando il totale degli sfollamenti registrati nell’intero 2025. Per raccontare una singola storia della mia recente missione in Cisgiordania.

“Ezzaldin, 8 anni, dormiva quando i coloni hanno attaccato il suo villaggio. La casa della sua famiglia era stata demolita due mesi prima, quindi Ezzaldin dormiva all’aperto. Picchiato con un pezzo di legno, è stato ricoverato in ospedale per ferite alla testa. Sua madre si è fratturata entrambe le braccia nel tentativo di proteggere il suo bambino di quattro mesi, mettendo le braccia tra il bambino e il bastone dell’aggressore” prosegue Elder.

Anche il sistema scolastico è oggetto di continui attacchi

Per migliaia di bambini in tutta la Cisgiordania, il tragitto quotidiano verso la scuola è diventato un percorso caratterizzato dalla paura. Solo nel 2026 sono stati documentati 99 episodi legati all’istruzione, tra cui uccisioni, ferimenti e arresti di studenti, demolizione di scuole, uso militare di edifici scolastici e impedimento dell’accesso. In poco più di due anni, fino alla fine del 2025, sono stati documentati oltre 550 episodi di questo tipo. Le scuole, che dovrebbero essere luoghi di sicurezza e stabilità, stanno diventando sempre più luoghi di paura. Gli attacchi alle scuole e l’impedimento dell’accesso all’istruzione per i bambini costituiscono gravi violazioni nei loro confronti, con conseguenze a lungo termine per la loro sicurezza, il loro benessere e il loro futuro.

Acqua razionata e detenzioni senza garanzie

Inoltre, secondo l’OCHA, nel 2026 sono state vandalizzate più di 60 infrastrutture idriche e igienico-sanitarie, tra cui condutture, sistemi di irrigazione e cisterne, limitando ulteriormente l’accesso all’acqua potabile, già precario. Ciò ha gravi ripercussioni sia sull’economia palestinese che sulla salute, l’igiene e la dignità dei bambini. I mezzi di sussistenza vengono ulteriormente compromessi dal furto di bestiame.

“Tutto ciò si verifica parallelamente a un forte aumento degli arresti e delle detenzioni di minori. I dati più recenti indicano che 347 bambini palestinesi della Cisgiordania sono detenuti nelle strutture militari israeliane per presunti reati legati alla sicurezza: il numero più alto degli ultimi otto anni. È allarmante che più della metà di questi bambini – 180 – siano sottoposti a detenzione amministrativa e privi delle garanzie procedurali richieste, tra cui la detenzione senza regolare accesso a un avvocato e il diritto di contestare la detenzione.

Nel loro insieme, questi modelli rivelano una realtà generale: i bambini sono presi di mira sia attraverso la violenza diretta, sia attraverso lo smantellamento di sistemi e servizi essenziali. La loro sofferenza non può essere normalizzata.

L’UNICEF sta lavorando per fornire ai bambini e le loro famiglie in Cisgiordania l’accesso all’acqua potabile, ai servizi igienico-sanitari e all’assistenza sanitaria, fornendo inoltre aiuti in denaro, materiale didattico e assistenza psicosociale.

L’UNICEF esorta le autorità israeliane – che hanno l’obbligo giuridico di tutelare i diritti dei bambini in tutte le aree sotto la loro giurisdizione o effettivo controllo, compresi i territori occupati – ad adottare misure immediate e decisive per impedire ulteriori uccisioni e mutilazioni di bambini palestinesi e per proteggere le loro case, le scuole e l’accesso all’acqua, in conformità con il diritto internazionale. L’UNICEF esorta inoltre gli Stati membri che possono avere influenza ad esercitarla per garantire il rispetto del diritto internazionale” conclude James Elder, portavoce dell’UNICEF.