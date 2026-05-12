A “Elisir” oggi su Rai 3 la stenosi del canale vertebrale

La stenosi del canale vertebrale è una delle patologie degenerative più comuni della colonna, soprattutto dopo i 50 anni. Ne parla il professor Carlo Alberto Benech, neurochirurgo e responsabile del Centro di Chirurgia Robotica Vertebrale presso Humanitas-Cellini di Torino, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 12 maggio alle 10.50 su Rai 3.

Il tema della rubrica “Mangiarsano” sarà, invece, la birra: può far parte di un’alimentazione equilibrata e salutare? Come scegliere tra i tantissimi tipi in commercio? Grazie ai suggerimenti della professoressa Laura Rossi, nutrizionista e Direttore del Reparto Alimentazione Nutrizione e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, si potrà apprezzare questa bevanda dalle origini antichissime.

Lo spazio conclusivo della puntata sarà dedicato alla rubrica “Come si fa”, nella quale verrà approfondito il tema delle punture e dei morsi di insetti. Come trattare arrossamenti, prurito e gonfiore? Ghiaccio e creme lenitive possono bastare a risolvere il problema? E in quali casi, invece, è necessario rivolgersi a un medico? Risponde la dottoressa Emmanuela Guiducci, medico di base della ASL Roma 1.