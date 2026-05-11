“Ulisse: il piacere della scoperta” su Rai 1 stasera ci porta in Giappone

Lunedì 11 maggio 2026 alle 21:30 su Rai 1 secondo appuntamento con “Ulisse: il piacere della scoperta” e la puntata intitolata “Giappone, dai samurai ai manga”

Con “Ulisse: il piacere della scoperta” in onda lunedì 11 maggio 2026 alle 21:30 su Rai 1 andiamo alla scoperta del Giappone. Un viaggio in un paese così lontano ma capace di esercitare un fascino crescente su moltissimi italiani. La leggendaria tradizione dei samurai, gli eroi dei manga e dei cartoni animati con cui sono cresciute generazioni di giovani, la cucina ricercatissima, la tecnologia all’avanguardia, la delicatezza dei fiori di ciliegio, l’orrore dei kamikaze e del seppuku, le catastrofi naturali da cui difendersi. Un racconto dei tanti aspetti di una civiltà complessa e millenaria, dove gli opposti si incontrano e danno vita ad una cultura unica al mondo. Di Alberto Angela.