Su Rai 4 “Alert: Missing Persons Unit” con i nuovi episodi “Badge #41870”, “Lay” e “Sophie”

Stasera su Rai 4 in prima visione assoluta “Alert: Missing Persons Unit”. I nuovi episodi “Badge #41870”, “Lay” e “Sophie”
Prosegue la terza e ultima stagione della serie “Alert: Missing Persons Unit”, eccezionalmente con tre episodi in prima visione assoluta, in onda lunedì 11 maggio, alle 21.20 su Rai 4. Nell’episodio intitolato “Badge #41870”, l’ispettore capo Bill Houston prende il comando della squadra quando Nikki scompare.
Segue l’episodio 3, intitolato “Lay”, in cui uno street artist scompare dopo aver dipinto un’opera provocatoria sul tetto di un edificio. La MPU si mette sulle sue tracce. Infine nell’episodio “Sophie”, il rapimento del tenente dell’esercito Sophie Kirby spinge l’MPU a indagare su un maggiore che la donna aveva denunciato per molestie.