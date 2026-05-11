Su Rai 2 “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, il nuovo adventure game

“The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, il nuovo adventure game con Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli (Scintilla) stasera su Rai 2
Debutta su Rai 2 dall’11 maggio in prima serata “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, il nuovo adventure game prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia. Alla conduzione, una coppia inedita e sorprendente: Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli (Scintilla), pronti a guidare i concorrenti in un’esperienza imprevedibile e ricca di colpi di scena. In cinque puntate, il programma vede protagoniste due squadre composte da personaggi noti e concorrenti non famosi. La squadra blu inizialmente è formata da Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli; la squadra arancione da Cristian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo “Mc” Drago, Laura Pranzetti Lombardini, Gabriele Pagliarani e Ivan Zucco.
La squadra vincente di ogni tappa ha la possibilità di aumentare il montepremi finale, mentre quella perdente affronta l’eliminazione di uno dei suoi componenti. Colpi di scena scandiscono il percorso fino alla finale, quando la competizione diventa individuale: una corsa verso l’ultimo obiettivo che decreterà un unico vincitore.
Il progetto è realizzato in partnership con Regione Calabria e Calabria Film Commission nell’ambito della convenzione con Rai Com.