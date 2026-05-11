Stasera su Rai 5 il film “La vita invisibile di Eurídice Gusmão”: la trama

In prima serata su Rai 5 “La vita invisibile di Eurídice Gusmão” di Karim Aïnouz con Carol Duarte, Júlia Stockler, Gregorio Duvivier, Barbara Santos, Flávia Gusmão
Lunedì 11 maggio 2026 alle 21:10 Rai 5 propone “La vita invisibile di Eurídice Gusmão” di Karim Aïnouz con Carol Duarte, Júlia Stockler, Gregorio Duvivier, Barbara Santos, Flávia Gusmão.
Rio de Janeiro, 1950. Le sorelle Eurídice e Guida, cresciute in una famiglia conservatrice, inseguono sogni diversi: una vuole diventare pianista, l’al – tra trovare il vero amore. Le loro scelte spingono il padre a separarle definitivamente; ma nonostante ciò, loro non perderanno mai la speranza di ritrovarsi.