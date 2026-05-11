Stasera su Rai 5 il film “La vita invisibile di Eurídice Gusmão”: la trama


In prima serata su Rai 5 “La vita invisibile di Eurídice Gusmão” di Karim Aïnouz con Carol Duarte, Júlia Stockler, Gregorio Duvivier, Barbara Santos, Flávia Gusmão

La vita invisibile di Eurídice Gusmão

Lunedì 11 maggio 2026 alle 21:10 Rai 5 propone “La vita invisibile di Eurídice Gusmão” di Karim Aïnouz con Carol Duarte, Júlia Stockler, Gregorio Duvivier, Barbara Santos, Flávia Gusmão.

Rio de Janeiro, 1950. Le sorelle Eurídice e Guida, cresciute in una famiglia conservatrice, inseguono sogni diversi: una vuole diventare pianista, l’al – tra trovare il vero amore. Le loro scelte spingono il padre a separarle definitivamente; ma nonostante ciò, loro non perderanno mai la speranza di ritrovarsi.