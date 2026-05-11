Stasera su Rai 1 ultimo appuntamento con “XXI Secolo”

In seconda serata su Rai 1 ultimo appuntamento con “XXI Secolo”. Tra i temi: il rapporto con gli USA, Medioriente e stretto di Hormuz, fake news

Dopo l’editoriale di Francesco Giorgino dedicato agli adolescenti nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella Alfieri della Repubblica, “XXI Secolo”, in onda lunedì 11 maggio alle 23.50 su Rai 1, approfondisce la situazione internazionale e i temi economici con Roberto Garofoli, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo guidato da Mario Draghi. Francesco Giorgino discute con Garofoli della figura di Trump, del rapporto tra Italia e Stati Uniti, del ruolo dell’Europa, delle conseguenze economiche della chiusura dello Stretto di Hormuz, di energia e di PNRR.

Nella seconda parte ampio spazio alle differenze generazionali attraverso un vero e proprio viaggio nelle generazioni con Federico Capeci, partendo da chi ha ricostruito l’Italia per arrivare a Gen Z e Gen Alpha, ovvero a giovani e giovanissimi. In studio Giorgino intervista Jacopo Martelli e Maddalena Ghiselli. giovani che si sono distinti mettendo a punto due progetti di ricerca scientifica che hanno suscitato l’interesse del mondo della ricerca in ambito medico e ambientale. Con Arcadia, inoltre, vengono analizzati i dati relativi alla fruizione di contenuti informativi da parte della generazione Z. “XXI Secolo” ricorda anche la campagna Rai, nell’ambito del progetto IDMO, contro le fake news.

Infine, nella terza parte, l’incontro con Al Bano. Sessant’anni di carriera. Oltre 25 milioni di dischi venduti nel mondo. Una grande voglia di calcare i palcoscenici internazionali e nazionali.