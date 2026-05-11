Smartness rinnova per il quinto anno l’incarico ufficio stampa e pubbliche relazioni a Lever PR

Smartness, scaleup AI-native per l’hospitality tra le più dinamiche in Europa, ha rinnovato per il quinto anno consecutivo l’incarico per le attività di Pubbliche Relazioni e Ufficio Stampa a Lever PR

Smartness , scaleup AI-native e punto di riferimento internazionale nello sviluppo di soluzioni software per l’hospitality, annuncia il rinnovo dell’incarico per la gestione delle attività di Pubbliche Relazioni e Ufficio Stampa a Lever PR , realtà indipendente dedicata alle relazioni pubbliche, spin-off di Startup Geeks, società benefit ed ecosistema leader per l’imprenditorialità italiana.

La scaleup rappresenta oggi l’eccellenza B2B in più rapida ascesa in Europa. Il gruppo ha da poco annunciato la chiusura di un round Serie B da 47 milioni di euro, e ha recentemente acquisito CiaoBooking e MyComp. Conta 160 dipendenti in 7 nazioni, una presenza capillare in 41 paesi con 5 sedi e un portfolio di oltre 5.000 clienti, tra cui hotel, B&B, case vacanza e camping. Inserita in ranking prestigiosi come Sifted 250, LinkedIn Top Startups e Ventive Top 100, punta a creare il più avanzato ecosistema tecnologico per la disintermediazione e l’ottimizzazione dei ricavi turistici.

La scelta di dare continuità alla collaborazione con Lever PR si inserisce in una fase cruciale di crescita, in cui la comunicazione diventa leva strategica per costruire una narrazione autorevole e coerente. L’obiettivo è rendere la voce di Smartness ancora più distintiva, trasformando la complessità delle soluzioni di Intelligenza artificiale in un racconto di valore che metta al centro l’innovazione a servizio degli albergatori.

“Negli ultimi 5 anni il mercato dell’hotellerie ha avuto una crescita incredibile, un’espansione che era necessario raccontare in modo corretto, continuativo e credibile. La storia di Smartness (ex Smartpricing) è una storia di impresa italiana che ha raggiunto delle vette molto importanti a livello internazionale e siamo felici di avere ancora la possibilità di continuare a raccontare questa storia made in Italy” commenta Carlo Occhinegro, Head of PR di Lever PR.

Nell’ambito della collaborazione, il team affiancherà Smartness nelle attività di Digital PR rivolte ai media di settore, con l’obiettivo di raccontarne la visione e il percorso di evoluzione del gruppo.