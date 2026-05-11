Sinner travolge Popyrin agli Internazionali, agli ottavi è derby con Pellegrino

Il numero 1 della classifica mondiale ha sconfitto l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-2, 6-0

Jannik Sinner avanza agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, a Roma, e affronterà Andrea Pellegrino che, nei 16esimi, ha eliminato Frances Tiafoe. Il numero 1 della classifica mondiale ha sconfitto l’australiano Alexei Popyrin (numero 60) con il punteggio di 6-2, 6-0. Per Sinner si tratta del 30esimo successo consecutivo nei Masters 1000 Atp, a una lunghezza dal record stabilito da Novak Djokovic nel 2011 di 31 vittorie.

SINNER: “SENTO CHE STO FACENDO BENE”

“Oggi le condizioni non sono state semplici perché c’era tanto vento. La percentuale al servizio non è stata altissima, ma ho risposto bene sulla seconda. Sento che sto facendo bene quello che devo. Sono stato solido, sono contento della prestazione e della vittoria. Cerchiamo di guardare avanti, sono felice di come ho gestito la situazione”. Lo ha dichiarato Jannik Sinner, dopo il match dei 16esimi di finale degli Internazionali d’Italia vinta contro l’australiano Alexei Popyrin.

PELLEGRINO DA SOGNO: È AGLI OTTAVI CONTRO SINNER

È un Andrea Pellegrino da sogno. Poche ore prima della vittoria di Sinner sull’australiano Popyrin, un altro azzurro è stato infatti protagonista in campo, con una nuova impresa agli Internazionali d’Italia, a Roma. Pellegrino ha infatti battuto nei 16esimi il più quotato statunitense Frances Tiafoe, numero 20 del tabellone, qualificandosi agli ottavi di finale. Neanche a dirlo, per lui, 29 anni, questo traguardo rappresenta una prima volta assoluta: mai era andato così lontano in un Masters 1000. Pellegrino ha mandato in tripudio il pubblico imponendosi in due set con il punteggio di 7-6, 6-1, regalandosi nel prossimo turno un derby italiano con Jannik Sinner.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)