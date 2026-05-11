Oroscopo di oggi, lunedì 11 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 11 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Il ritmo si fa incalzante, ma ricordiamoci di non scivolare nell’impulsività. Barbanera fa il tifo per i nostri passi decisi, purché siano calcolati. Marte congiunto ci sprona, ma la Luna in Capricorno tende a esagerare: dosiamo le forze, non serve forzare le cose.
Toro
Oggi ci caliamo nei panni di ginnasti flessibili e snodati. Tante piccole cose da gestire, ma niente di insormontabile, se seguiamo il flusso. Il Sole e la Luna in buon dialogo ci aiutano a mantenere il passo, Giove in Cancro ci regala un’ampia prospettiva.
Gemelli
Potremmo sentirci più vulnerabili o inquieti del solito. La chiave è quella di non lasciarci travolgere dalle preoccupazioni o dalle incertezze. Sul lavoro rallentiamo un attimo per ricalibrare gli obiettivi. È meglio correggere la rotta ora che siamo in corsa.
Cancro
Mercurio in sestile e Giove in congiunzione alimentano la nostra fiducia e la positività, nonostante le tensioni causate dalla Luna in opposizione. Siamo chiamati a non sprecare le nostre capacità, ma a concentrare i desideri su un obiettivo molto preciso.
Leone
Nonostante il peso del dovere, la forza di Marte e la stabilità di Saturno in trigono ci permettono di resistere e di superare ogni fatica con successo. Mercurio in quadrato rende la comunicazione più faticosa. Troviamo soluzioni semplici a problemi complessi.
Vergine
Affiorano tensioni che ci spingono a reagire. Meglio fermarci, respirare e ascoltare. La lucidità del Sole e di Mercurio ci dà una mano a fare chiarezza. Proviamo ad anticipare le mosse con spirito audace, per cogliere opportunità che fino a ieri ci sfuggivano.
Bilancia
L’atmosfera odierna è molto vivace. Se incontriamo qualche blocco professionale, è il momento giusto per fare fronte comune con i colleghi. Mettiamo in campo le nostre doti diplomatiche, per gestire le tensioni che arrivano da chi è troppo frettoloso.
Scorpione
L’opposizione del Sole e di Mercurio richiede cautela nelle interazioni con l’ambiente circostante. Ci sentiamo di dover difendere i nostri spazi. Il sestile della Luna e il trigono di Giove promettono una crescita notevole, specie sul piano finanziario.
Sagittario
Sentiamo una certa vitalità che ci spinge a osare. Trasformiamo l’audacia in passione costruttiva, evitando però ogni eccesso. Manteniamo i piedi saldi. Il cuore è ribelle, chiede emozioni forti, ma facciamo attenzione a non farci trascinare da impulsi passeggeri.
Capricorno
Rallentiamo i ritmi, le energie vanno centellinate. Cerchiamo di riposare a sufficienza. Una pausa dopo pranzo o mettiamoci un limite orario per il lavoro. La congiunzione della Luna nel nostro cielo ci rende particolarmente ricettivi verso l’ambiente intorno.
Acquario
La nostra perseveranza riceve il sostegno di Marte in Ariete, aiutandoci a superare le piccole resistenze che Mercurio in Toro ci pone sul cammino. Manteniamo sempre a fuoco l’obiettivo più grande, senza che il timore di sbagliare ci impedisca di agire.
Pesci
Oggi molto dipende da come scegliamo di reagire alle circostanze. Possiamo lasciar andare ciò che si ripete e aprirci al nuovo andamento che la vita ci propone. Barbanera consiglia di agire come degli artigiani: la fortuna si costruisce con le proprie mani e la volontà.