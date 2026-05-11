Moiré Gallery Milano presenta DIVA, la collezione di lampade firmate dallo studio Dedicato Design

Moiré Gallery Milano, galleria d’arte, moda e design in Via Borgospesso 18, presenta DIVA, la collezione di lampade firmate Dedicato Design

Moiré Gallery Milano, galleria d’arte, moda e design in Via Borgospesso 18, presenta DIVA, la collezione di lampade firmate Dedicato Design, studio di design e direzione creativa, fondato e diretto da Riccardo Zegna Baruffa e Giacomo Scarcia.

Da giovedì 14 maggio, la galleria nel cuore del Quadrilatero, ospita le opere luminose dello studio milanese, in linea con la propria ricerca curatoriale volta a valorizzare progetti che uniscono unicità, bellezza formale, artigianalità e profondità autoriale, esplorando il confine tra arte e design.

Concepita come una serie di architetture luminose, DIVA interpreta la luce come elemento progettuale e narrativo, capace di definire lo spazio attraverso equilibrio compositivo e presenza scenica. La visione nasce da una riflessione sul rapporto tra geometria, materia e luce, traducendosi in oggetti essenziali ed eleganti, in cui proporzione e rigore dialogano con sensibilità contemporanea.

Ispirata alla tradizione del design e dell’architettura milanese del Novecento, la collezione esprime un codice espressivo discreto e, allo stesso tempo, distintivo, capace di inserirsi in contesti diversi pur mantenendo una forte identità. Ogni lampada è realizzata artigianalmente ed è ideata secondo un approccio sartoriale che valorizza il concetto di “su misura”.

La collezione si compone di diverse tipologie: dalle lampade da tavolo – proposte in due differenti dimensioni –, alle piantane, fino alle applique e alle lampade a sospensione. La ricerca materica spazia dai marmi naturali – tra cui Verde Alpi, Verde Guatemala, Rosso Levanto, Patagonia, Bahia Azul, Emperador Dark e Cobra Gold – al legno di iroko, fino al metallo.

«Con DIVA – sottolinea Ouafa Lotfi Tahoun, fondatrice e curatrice di Moiré Gallery Milano – prosegue il percorso curatoriale di Moiré Gallery, volto a presentare progetti che si collocano in dialogo tra design, arte e ricerca. La collezione di Dedicato Design esprime con grande chiarezza questa visione: un equilibrio tra rigore formale, sensibilità materica e qualità artigianale che trasforma la luce in presenza scenica e linguaggio dello spazio, interpretando il collectible design come nuova frontiera del lusso contemporaneo».

Tra design e pezzo da collezione – ciascuna lampada è numerata e accompagnata da certificato di autenticità – DIVA si configura come un sistema coerente di illuminazione, in cui materia, luce e forma si incontrano in un equilibrio misurato e linguaggio sofisticato.