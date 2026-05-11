La Casa di Carta, Netflix annuncia un nuovo capitolo. Sequel o spin-off?

La piattaforma ha lanciato un teaser di quello che sarà, senza specificare se si tratti di un sequel o uno spin-off

“La rivoluzione prosegue. Sempre. L’universo de La Casa di Carta continua!”. Così Netflix ha annunciato che la popolare serie creata da Álex Pina continuerà a crescere con nuove storie.

La piattaforma ha lanciato un teaser che non rivela tutti i dettagli del progetto, ma sottolinea come il franchise sia pronto a rivelare nuovi archi narrativi. Sui social è stata pubblicata l’immagine che vede protagonista Il Professore, interpretato da Álvaro Morte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

C’è chi ipotizza (o spera) che Netflix rivelerà un sequel della serie principale, ormai chiusa cinque anni fa, chi, invece, propende per ulteriori spin-off. Un’ultima opzione molto plausivile visto il successo di Berlino.

BERLINO E LA DAMA CON L’ERMELLINO

Dal 15 maggio sarà disponibile su Netflix Berlino e la dama con l’ermellino, seconda stagione della serie dedicata al personaggio interpretato da Pedro Alonso.

Nei nuovi episodi, Berlino e Damián riuniscono la banda a Siviglia per mettere a segno un colpo geniale: fingere di rubare la Dama con l’ermellino. Ma è una messa in scena, dal momento che il vero obiettivo sono un duca e sua moglie, una coppia che pensa di poter ricattare Berlino, ignorando che finiranno così per risvegliare il suo lato più oscuro e la sua sete di vendetta.