“Italia: viaggio nella bellezza” e un viaggio ad Arezzo nella prima serata di Rai Storia

Stasera su Rai Storia “Italia: viaggio nella bellezza” presenta la Amerigo Vespucci e a seguire “Storia delle nostre città” fa tappa ad Arezzo

Un viaggio nella bellezza davvero speciale quello che Rai Storia propone lunedì 11 maggio 2026 alle 21:10. “Italia: viaggio nella bellezza” sale a bordo della nave più antica della Marina militare italiana, l’Amerigo Vespucci. Un programma di Eugenio Farioli Vecchioli, Produttore Esecutivo Sabrina Destito.

A seguire, un viaggio ad Arezzo è un atto d’amore verso la Toscana più vera, dove il rapporto tra uomo, arte e natura è ancora legato a scenari e atmosfere che richiamano un passato glorioso e indimenticabile. Conosciuta come Città della Giostra del Saracino, della moda, dell’oro, è stata sede della più antica università della Toscana e una delle prime al mondo