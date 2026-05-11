Il film “Il mio amico Eric” in seconda serata su Rai 5: la trama

In seconda serata su Rai 5 “Il mio amico Eric” di Ken Loach con Eric Cantona, Steve Evets, John Henshaw, Stephanie Bishop, Lucy-Jo Hudson: la trama
Eric Bishop, 50enne postino tifosissimo del Manchester United, è in crisi esistenziale da quando la seconda moglie lo ha lasciato. Ma un giorno gli appare in casa Éric Cantona, il suo idolo calcistico, che con la sua “filosofia” lo aiuta ad affrontare il passato ed il presente.
E’ la trama del film di Ken Loach “Il mio amico Eric” in onda lunedì 11 maggio 2026 alle 23:00 su Rai 5.