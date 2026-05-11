Con Gin Tabar Bergamotto, un gin tonic a regola d’arte

Gin Tabar Bergamotto sprigiona l’essenza dell’estate, fresco, profumato e con ingredienti 100% naturali. Le note agrumate e mediterranee del bergamotto esaltano il profilo aromatico dei botanicals

Gin Tabar Bergamotto sprigiona l’essenza dell’estate, fresco, profumato e con ingredienti 100% naturali. Le note agrumate e mediterranee del bergamotto esaltano il profilo aromatico dei botanicals, regalando un mix intrigante che si accompagna a meraviglia alla giusta tonica. Il risultato è un gin tonic impeccabile, contraddistinto da aromi naturali e inedite sfumature di gusto. Ideale per un aperitivo informale al tramonto o per accendere il ritmo della notte, Gin Tabar Bergamotto crea momenti di convivialità unici scanditi dalle note amare alternate a sentori dolci che culminano in un’appagante enfasi di freschezza. Le serate hanno tutto un altro sapore con Gin Tabar Bergamotto, l’ingrediente immancabile per un Gin Tonic a regola d’arte.

Cosa c’è dentro?

Al ginepro si uniscono il bergamotto e la coppia arancia dolce e amara, per un profilo aromatico di tutto rispetto. Concludono il bouquet coriandolo, angelica, camomilla, cardamomo e rosmarino, per un effetto pungente e balsamico.

Come gustarlo?

Il modo migliore per gustarlo è versarlo in un bicchiere colmo di ghiaccio e aggiungere acqua tonica.

Metodo produttivo:

Compound gin.

ABV:

45%

ORIGINE: Italia

FORMATO: 0.70L

ABV: 45%

METODO PRODUTTIVO: compound gin

BOTANICHE: bergamotto, ginepro, coriandolo, angelica, arancia amara, camomilla, cardamomo, arancia dolce, rosmarino

NOTE AROMATICHE: l’intenso sapore agrumato, con il finale lungo e intenso che si evolve in armonia con quello degli altri botanicals svela un gusto di grande complessità

SUGGERIMENTI: perfetto abbinato a toniche delicate per assaporare appieno gli aromi agrumati.