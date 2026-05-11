Due candidature agli Oscar 1958, “Sfida all’O.K. Corral” stasera su Rai Movie: la trama

“Sfida all‘Ok Corral“, diretto da John Sturges, proposto lunedì 11 maggio 2026 alle 21.10 su Rai Movie: ecco la trama

Il film “Sfida all’O.K. Corral” di John Sturges, in onda lunedì 11 maggio 2026 alle 21.20 su Rai Movie. Nel cast, Burt Lancaster, Kirk Douglas, Rhonda Fleming, Jo Van Fleet, John Ireland, Lyle Bettger.

Lo sceriffo Wyatt Earp e il pistolero Doc Holliday sono ottimi amici e si spalleggiano contro la terribile banda dei Clanton. Quando viene ucciso uno dei fratelli di Wyatt, la resa dei conti è inevitabile. La pellicola western diretta da John Sturges ripercorre una celebre sparatoria avvenuta il 26 ottobre 1881 a Tombstone, in Arizona. Due candidature agli Oscar 1958.