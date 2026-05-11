Dai “Segreti di famiglia” a Valeria Marini e Laura Efrikian nella settimana de La Volta Buona su Rai 1

Il talk “Segreti di famiglia“ apre la settimana de “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano in onda da lunedì 11 a venerdì 15 maggio alle 14.00 su Rai 1

Il talk “Segreti di famiglia“ apre la settimana de “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano in onda da lunedì 11 a venerdì 15 maggio alle 14.00 su Rai 1, con Simone Annicchiarico, conduttore e figlio di due icone del cinema italiano, Alida Chelli e Walter Chiari; e con Caterina Varzi, scrittrice e moglie del regista Tinto Brass, che si racconta tra memorie familiari e vicende personali.

Nella rubrica dedicata alle ‘truffe amorose’, si parla di un fenomeno sempre più diffuso e non mancano consigli utili al pubblico su come evitarle, con le testimonianze di vittime di casi clamorosi e i commenti degli ospiti ed esperti in studio. In puntata anche Valeria Marini, con alcune novità musicali; Laura Efrikian, volto storico della televisione italiana, legata alla grande stagione musicale e sentimentale vissuta accanto a Gianni Morandi; e ancora un’altra voce amata del pop italiano, Pupo, impegnato nel suo tour musicale.

Per il settimanale appuntamento con le diete e l’alimentazione, spazio ai consigli sugli stili di vita del professor Giorgio Calabrese, volto di riferimento sui temi della nutrizione e della dieta mediterranea. Partecipano Pino Insegno e Maurizio Mattioli. Il racconto della settimana prosegue con nuovi ospiti e storie dal mondo dello spettacolo e dell’attualità e si conclude con la rubrica sulla “Longevità”, tra i consigli di esperti e racconti capaci di ispirare il pubblico.