Coopservice continua a investire sulla sicurezza sul lavoro. Infortuni in calo del 27% e nuovi progetti partecipativi in arrivo

Coopservice rafforza l’impegno per la sicurezza sul lavoro con una giornata di riflessione sulla sicurezza psicologica e sul valore della leadership per la prevenzione degli infortuni. Al centro della giornata c’è stato l’evento ‘Costruiamo insieme la nostra sicurezza‘, un’occasione per ribadire come per Coopservice la sicurezza sul luogo di lavoro non è solo un obbligo di legge ma una priorità e un impegno etico assunto nei confronti di ogni lavoratore.

“La strategia di Coopservice, negli anni, è stata quella di rendere la sicurezza sul lavoro un percorso condiviso e partecipato, per consolidare e diffondere quella cultura della sicurezza che è una delle risorse più preziose di ogni organizzazione – ha dichiarato Roberto Olivi, presidente di Coopservice – La tutela dell’incolumità di ogni persona si attua con maggiore efficacia se ognuno di noi mette nella propria cassetta degli attrezzi conoscenza e rispetto delle regole, a fondamento di quel grande patrimonio di consapevolezza che solo un cammino collettivo è in grado di generare. La sicurezza è nei gesti quotidiani, nelle misure che adottiamo ogni giorno per proteggerci dai rischi, nei comportamenti corretti e prudenti che manteniamo sui luoghi di lavoro, anche quando accadono imprevisti o situazioni critiche inattese che sconvolgono la nostra routine“.

Gli investimenti fatti nel corso degli anni, in primis sulla formazione del personale, hanno dato risultati che si sono consolidati in un trend di costante miglioramento: dal 2018 al 2025 l’indice di frequenza degli infortuni (numero di infortuni ogni milione di ore lavorate) è sceso da 34,26 al 24,88 con un calo di oltre il 27%.

Proprio allo scopo di diffondere e condividere questo approccio partecipato alla sicurezza, Coopservice ha proseguito anche nel corso del 2025 azioni e progetti innovativi, quali i Toolbox Meeting, i Safety Talk, le One-page Safety Lesson e la pubblicazione nelle app aziendali, disponibili per tutti i lavoratori, di una serie autoprodotta di brevi fotoracconti a fumetti: ‘Safety Adventures – Avventure nel mondo della sicurezza sul lavoro‘. Si tratta di nove storie reali, interpretate dagli addetti del team aziendale QHSE che si sono trasformati in ‘attori per un giorno’. Le ‘avventure’ sono riferite a incidenti accaduti in un magazzino, in un laboratorio, su una scaletta del treno o alla guida di una autopattuglia di vigilanza, narrate con l’obiettivo di rendere evidente come la prima regola dell’incolumità sia l’attenzione individuale alle buone prassi e alle regole di prevenzione.

Nel corso della giornata ci sono state anche le premiazioni dei vincitori del contest ‘Cantiere Sicuro‘, giunto alla 5° edizione. Sono stati premiati gli addetti dei cinque cantieri che hanno ottenuto la migliore performance in termini di sicurezza sul lavoro, in particolare in riferimento all’azzeramento del numero degli infortuni e all’assolvimento degli obblighi formativi e di sorveglianza sanitaria. Come lo scorso anno è stata adottata la formula ‘Zero Accident Race’, basata cioè sul rapporto tra assenza di incidenti e numero complessivo di ore lavorate.

Questi i cantieri premiati nel corso del Safety Day.

Area sud: “Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria“. Pulizia e sanificazione in ambito ospedaliero, impiega mediamente 257 persone.

Area centro: “Ospedale di Arezzo – Estar Toscana Sud Est“. Pulizia e sanificazione in ambito ospedaliero, con 90 addetti

Area Nord Ovest: “Trenitalia Genova“. Pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di Trenitalia Spa, con 62 addetti.

Moving: “Azienda USL di Reggio nell’Emilia – Aven“. Gestione piattaforma logistica del farmaco, con 70 addetti.

Moving: “Quanta Stock and Go“. Gestione piattaforma logistica alimentare, con 70 addetti.

Ai 539 operatori dei cantieri premiati sarà riconosciuto un incentivo economico per il risultato raggiunto.