Certificato di infortunio telematico, dal 13 maggio disponibile nuova versione del servizio

Le novità introdotte dall’Inail servono a semplificare la compilazione da parte dei medici, attraverso la riduzione dei campi obbligatori e l’eliminazione di quelli non essenziali

A partire da mercoledì 13 maggio sul portale Inail sarà disponibile una nuova versione del servizio per la compilazione e l’invio dei certificati medici di infortunio. L’intervento è stato realizzato con l’obiettivo di semplificare la redazione del certificato da parte dei medici, attraverso una revisione complessiva dei dati richiesti e delle modalità di compilazione.

In particolare, sono stati ridotti i campi obbligatori, per rendere più snella la procedura, è stato introdotto l’obbligo di fornire almeno un recapito di contatto del lavoratore infortunato, per agevolare le comunicazioni relative alla pratica, sono stati eliminati i campi non essenziali e razionalizzate le tipologie e le diciture del certificato, al fine di facilitare il processo di inserimento dei dati.

La nuova versione sarà operativa nelle tre modalità di trasmissione già in uso: servizio online, invio offline tramite file e cooperazione applicativa/interoperabilità. Per gli utenti che utilizzano la modalità online, l’aggiornamento sarà disponibile direttamente nel servizio, senza necessità di interventi.

Gli utenti che trasmettono i certificati in modalità offline, ovvero tramite il file in formato .xml, devono invece adeguare i propri sistemi entro il 13 maggio, facendo riferimento alla documentazione tecnica aggiornata disponibile nella sezione di supporto al servizio online (manuale utente, cronologia versioni, XML schema e specifiche tecniche).

Entro la stessa data anche gli utenti che operano in interoperabilità/cooperazione applicativa devono adeguare i propri sistemi, consultando la documentazione disponibile nel “Catalogo Servizi per l’Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa”, relativa al servizio Rest CMI – Certificato Medico di Infortunio (sezioni “Specifiche servizio” e “Risorse”).