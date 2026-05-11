“Buono a sapersi”, il nuovo spazio digitale di Dit – Distribuzione Italiana per una spesa più consapevole

È online Buono a sapersi , la nuova piattaforma digitale di Dit – Distribuzione Italiana per le insegne Sigma e Sisa

È online Buono a sapersi, la nuova piattaforma digitale di Dit – Distribuzione Italiana per le insegne Sigma e Sisa pensata come spazio informativo vivo, accessibile e concreto, in cui trovare consigli pratici e contenuti utili per orientarsi verso scelte più consapevoli e responsabili per le persone e per l’ambiente.

Il progetto nasce dal concetto di prossimità, da sempre tratto distintivo di Sigma e Sisa, portando nella dimensione digitale il rapporto di vicinanza e fiducia tra negoziante e cliente. Il nome racchiude la filosofia dell’iniziativa: “Buono” evoca il mondo del cibo, la qualità, il piacere e tutto ciò che è virtuoso; “a sapersi” introduce la consapevolezza come precondizione necessaria per compiere scelte migliori senza imporre regole.

La piattaforma si articola in quattro aree tematiche che accompagnano il consumatore lungo l’intero percorso di acquisto e utilizzo dei prodotti. La sezione “Non sprecare” affronta il tema dello spreco alimentare con ricette e idee creative per valorizzare ciò che viene generalmente considerato scarto. “Scelte di valore” educa alla lettura delle etichette, alla conoscenza dell’origine dei prodotti e alla stagionalità. “Consumo consapevole” raccoglie consigli per una corretta conservazione degli alimenti e la piena valorizzazione di ogni ingrediente in cucina. “Territori da scoprire” guida gli utenti alla riscoperta dei luoghi, delle tradizioni e dei saperi che rendono unica ogni cultura alimentare, ricordando il legame profondo tra qualità del cibo, cura del pianeta e vitalità delle comunità locali.

«Se vogliamo davvero incidere nel percorso verso un’economia più sostenibile, distribuzione e industria devono muoversi insieme, in un percorso condiviso di competenze e responsabilità», dichiara Alessandro Camattari, Direttore Commerciale e Marketing di Dit. «Per questo Buono a sapersi ospiterà contenuti sviluppati in collaborazione con partner industriali, diventando uno spazio aperto di condivisione e diffusione della conoscenza, dove il dialogo tra filiera e consumatore diventa motore di scelte più consapevoli. Le prime realtà a essere coinvolte sono Delicius e cameo».

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di sostenibilità aziendale di Dit ed è coerente con gli obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare quelli dedicati alle comunità sostenibili e alle partnership strategiche. Rappresenta inoltre un ulteriore passo nel processo di innovazione della Centrale, integrandosi con gli ecosistemi digitali esistenti e garantendo coerenza e visibilità comunicativa su tutti i canali.

Per consultare Buono a sapersi si può visitare www.buonoasapersi.org oppure accedervi dai siti ufficiali di Dit (www.dit-distribuzioneitaliana.coop) e delle insegne Sigma e Sisa.