Andrea Levy sale in testa al Taycan Rush Championship 2026. Sul podio anche Federica Levy

Nel Porsche Taycan Rush Championship la lotta per il titolo è tutta in famiglia: Federica Levy insegue Andrea nella classifica generale

Andrea Levy chiude da protagonista il weekend del Misano World Circuit Marco Simoncelli conquistando il secondo posto assoluto nel Round 2 del Porsche Taycan Rush Championship 2026, il campionato monomarca Porsche dedicato alle Taycan Turbo GT dotate di Weissach Package.

Il pilota del Centro Porsche Torino ha mancato la vittoria per appena 424 millesimi, al termine di un confronto serratissimo con Davide Nardilli, restando in lotta fino all’ultimo giro cronometrato del weekend.

Levy ha chiuso con il tempo complessivo di 8’53”907 contro l’8’53”483 di Nardilli, mentre al terzo posto si è classificata Federica Levy con 8’55”673, completando così un doppio podio che conferma la famiglia Levy tra le protagoniste assolute della stagione 2026 del Taycan Rush Championship. Ottimo posizionamento anche per Andrea Bini al quarto posto con 8’56”349.

Il weekend di Misano si è disputato all’interno della Porsche Carrera Cup Italia, evento che ha portato in pista 32 piloti e migliaia di spettatori in uno dei fine settimana più seguiti del motorsport nazionale.

Andrea e Federica Levy: la sfida di famiglia che infiamma il campionato

Grazie ai risultati ottenuti tra Imola e Misano, Andrea Levy sale al comando della classifica generale con 32 punti. Alle sue spalle c’è Federica Levy, seconda a quota 22 punti, mentre Riccardo Tucci occupa la terza posizione con 21 punti e Davide Nardilli segue con 20 punti complessivi. Completano la classifica Ilarione Introna (Centro Porsche Bari) , Andrea Bini (Centro Porsche Firenze) e Fausto Gasparetto (Centro Porsche Milano) vincitore della stagione 2025.

Padre e figlia stanno trasformando il Taycan Rush Championship in una vera sfida di famiglia, diventata uno dei temi più seguiti del campionato. Weekend dopo weekend, Andrea e Federica Levy stanno imponendo il proprio ritmo nella nuova serie Porsche elettrica grazie a piazzamenti costanti e prestazioni sempre ai vertici.

Andrea Levy ha dichiarato: “È stato un weekend molto intenso e combattuto. Abbiamo lavorato bene fin dalle prove e siamo riusciti a trovare un ottimo ritmo. Peccato per la vittoria sfumata davvero per pochissimo, ma essere in testa al campionato dopo Misano è un risultato importante per tutto il team del Centro Porsche Torino.”

Federica Levy ha commentato: “Sono molto contenta per il mio primo podio stagionale qui a Misano, dopo il quarto posto ottenuto al debutto a Imola. Ho trovato un ottimo feeling con la vettura e sto prendendo sempre più confidenza con la gestione degli oltre 1.100 cavalli, anche in condizioni difficili come quelle di questo weekend con pista umida. Punto a fare ancora meglio nella prossima tappa di Vallelunga.”

Oltre 1.100 cavalli per la nuova era Porsche elettrica

Il Porsche Taycan Rush Championship rappresenta una delle novità più interessanti della stagione motorsport 2026. Le vetture utilizzate sono le Porsche Taycan Turbo GT con Weissach Package, modelli completamente elettrici capaci di superare i 1.000 cavalli di potenza e accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2,3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6,4 secondi.

A Misano il livello della competizione si è confermato altissimo, con distacchi ridottissimi tra i protagonisti del campionato e tre manche vinte da tre piloti differenti: Andrea Levy nella prima manche, Davide Nardilli nella seconda e Andrea Bini nella terza.

Cresce il seguito internazionale con Autohome Cina

Il progetto sportivo di Andrea e Federica Levy, così come il campionato Taycan Rush, continua a essere seguito anche a livello internazionale. Autohome, la principale piattaforma automotive cinese con oltre 160 milioni di utenti registrati, sponsorizza infatti il Centro Porsche Torino e il Centro Porsche Padova.

Autohome realizza inoltre report dedicati dopo ogni gara in un mercato, quello cinese, dove nel 2025 le vendite di auto elettriche hanno raggiunto gli 8 milioni di unità, pari a circa il 30% delle vendite complessive del settore automotive.