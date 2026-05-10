Toni Servillo nei panni di Eduardo Scarpetta in “Qui rido io” su Rai 5

“Qui rido io” è un ritratto di Eduardo Scarpetta, attore e commediografo di assoluto valore, grande protagonista del teatro napoletano tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento

L’Italia della Belle Époque e la figura di Eduardo Scarpetta sono al centro della proposta di Rai Movie per la prima serata di domenica 10 maggio 2026, quando, alle 21.10, sarà trasmesso “Qui rido io” di Mario Martone, con Toni Servillo nei panni del grande attore e commediografo napoletano.

Siamo proprio a Napoli, all’inizio del secolo scorso, dove Scarpetta è all’apice del successo: diviso fra il suo teatro e una famiglia molto allargata – che comprende moglie, amanti, figli legittimi e illegittimi – l’artista intende portare sul palcoscenico una parodia del teatro di Gabriele d’Annunzio. Ma il progetto si rivelerà molto più spinoso del previsto.

L’opera di Mario Martone, oltre ad approfondire la figura di una delle personalità più importanti dello spettacolo italiano, ricostruisce un’atmosfera e un periodo poco raccontati dalla cinematografia di casa nostra: l’Italia e la Napoli di inizio Novecento, un momento di esplosione e trapasso che sarebbe confluito nella Guerra mondiale. Emblematica di quegli anni sarà la vicenda di Scarpetta, nella sua istanza di oltrepassare il proprio enorme successo regionale e proiettarsi, con la parodia della “Figlia di Iorio”, in un tipo di spettacolo più allineato con gli schemi dell’aggressiva borghesia in ascesa. Pregevole il lavoro di Servillo nel raccontare l’ambizione e la vitalità incontenibile che Scarpetta riversa nel teatro.

Un’energia e passione che sarà un lascito artistico per tutti i figli, anche quelli naturali: Eduardo, Titina e Peppino De Filippo. “Qui rido io” prosegue una serie di affreschi di Martone, fra grandi personalità e ricostruzione storica: il film è un mini-colossal del cinema contemporaneo italiano, che ha conquistato, fra gli altri riconoscimenti, due Nastri D’Argento e due David di Donatello.

“Qui rido io” (Italia, 2021) di Mario Martone, con Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell’Anna, Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta, Roberto De Francesco, Lino Musella, Paolo Pierobon, con Gianfelice Imparato e con Iaia Forte.