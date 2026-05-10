“The Whale” dall’opera teatrale di Samuel D. Hunter oggi su Rai Movie: la trama

Vincitore di due premi Oscar – miglior attore protagonista a Brendan Fraser e miglior trucco – “The Whale” è un dramma che scava nell’anima e nel corpo del suo protagonista

Domenica 10 maggio 2026 alle 21:20 su Rai Movie arriva il film Premio Oscar “The Whale”, di Darren Aronofsky. Vincitore di due premi Oscar – miglior attore protagonista a Brendan Fraser e miglior trucco – “The Whale” è un dramma che scava nell’anima e nel corpo del suo protagonista. Charlie è un professore solitario e recluso, prigioniero di un’obesità estrema e di un dolore mai elaborato.

Nel chiuso di un appartamento, prende forma un racconto di fragilità e redenzione, tra errori, sensi di colpa e il difficile tentativo di ricostruire il rapporto con la figlia. La messa in scena è essenziale e potente: lo spazio si fa teatro dell’interiorità, mentre la performance di Fraser diventa materia viva, fino a trasformarsi in un’esperienza cinematografica totalizzante.

Il Film si inserisce in un contesto di riflessione e consapevolezza, sul rapporto complesso tra identità, dolore e nutrimento. Nel cast anche Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins e Samantha Morton.