TCL è leader nel mercato globale dei televisori per il quinto anno consecutivo. Nel 2025 si conferma prima al mondo in tre segmenti chiave

TCL, player globale nel settore dell’elettronica di consumo, conquista nel 2025 la prima posizione mondiale in tre segmenti chiave del mercato televisivo: Mini LED, grandi dimensioni e Google TV. I dati, certificati dalla società di ricerche di mercato Omdia, confermano la solidità della strategia tecnologica dell’azienda e il suo ruolo di primo piano nel delineare il futuro dell’intrattenimento domestico.

Nel segmento TV Mini LED, nel 2025 TCL ha mantenuto la leadership globale per il secondo anno consecutivo, superando i 3,95 milioni di unità spedite e raggiungendo una quota di mercato del 31,1%. Anche nel mercato dei televisori di grandi dimensioni, TCL si conferma leader mondiale per il terzo anno consecutivo. Nel solo 2025, le spedizioni di modelli da 75 pollici e oltre hanno toccato quota 4.938 milioni di unità, pari al 19,1% del mercato globale.

Nel segmento Google TV, TCL consolida ulteriormente la propria posizione di vertice, mantenendo il primo posto a livello globale per cinque anni consecutivi, dal 2021 al 2025. In questo arco di tempo, le spedizioni di TV con sistema operativo Google TV sono cresciute da 3,64 milioni a 19,99 milioni di unità, con un aumento di quasi cinque volte che testimonia il successo di TCL nel settore dei sistemi operativi per smart TV anno su anno.

I risultati costanti ottenuti da TCL in questi tre segmenti sono il frutto di investimenti di lungo periodo nelle tecnologie display d’avanguardia. Dopo aver introdotto nel 2019 il primo televisore QD-Mini LED al mondo, TCL ha continuato a guidare l’evoluzione del segmento. Con il lancio in Europa dei nuovi TV SQD-Mini LED, l’azienda porta un’esperienza home theater di alta qualità a un pubblico sempre più ampio.

La leadership quinquennale nelle vendite di dispositivi Google TV evidenzia inoltre la forza delle partnership di lungo periodo di TCL. L’integrazione delle funzionalità smart di Google TV con pannelli di ultima generazione permette all’azienda di offrire soluzioni che rispondono a uno stile di vita sempre più connesso e intelligente.

Infine, grazie al ruolo di partner Olimpico e Paralimpico mondiale fino al 2032, TCL rafforzerà ulteriormente il percorso avviato con Milano-Cortina 2026. Continuando a investire nell’innovazione, l’azienda dimostra come la propria tecnologia possa trasformare il modo in cui il pubblico seguirà i grandi eventi sportivi internazionali.