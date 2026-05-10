Su Rai 1 “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” con l’episodio “I sogni son desideri?”: la trama

Torna “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”, una coproduzione Rai Fiction-Rodeo Drive in quattro serate, in onda anche domenica 10 maggio in prima visione su Rai 1 con l’episodio 8
Torna “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”, una coproduzione Rai Fiction-Rodeo Drive in quattro serate, in onda anche domenica 10 maggio 2026 in prima visione su Rai 1. Con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini, con la partecipazione di Sebastiano Somma nel ruolo di Capasanta. Da un’idea di Alessia Palumbo, scritta da Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Alessia Palumbo, Maria Teresa Trigiante.
Nell’episodio 8 intitolato “I sogni son desideri?” Vito lotta per salvare il limoneto curato in memoria di un amico, minacciato da chi vuole trasformarlo in un parcheggio. Roberta e il suo team si mobilitano per evitare la perdita di questo luogo simbolico. Intanto, tra i preparativi per le nozze e imprevisti dell’ultimo minuto, emergono rivelazioni che rischiano di stravolgere ogni certezza.