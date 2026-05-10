Stasera su Rai Storia “I nostri presidenti” con Oscar Luigi Scalfaro

L’elezione e il settennato di Oscar Luigi Scalfaro, presidente della Repubblica dal 1992 al 1999, a “I nostri presidenti” stasera su Rai Storia
Oscar Luigi Scalfaro: è lui il protagonista del quinto appuntamento con “I nostri Presidenti” il nuovo programma di Rai Cultura con Simona Vanni, in onda domenica 10 maggio alle 21.10 in prima visione su Rai Storia, che attraverso due serie – prodotte da Rai Cultura e trasmesse in passato da Rai Storia, “Buonasera Presidente”, “Q verso il Quirinale” – intraprende un viaggio dentro l’istituzione della Presidenza della Repubblica, a 80 anni dal referendum del 2 giugno 1946.
L’elezione e il settennato di Oscar Luigi Scalfaro, presidente della Repubblica dal 1992 al 1999, sono al centro della puntata di stasera.