Stasera su Rai 2 NCIS con “Esercito d’inganni” e “Nel profondo”: la trama

Stasera su Rai 2 torna NCIS con Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Rocky Carroll: la trama degli episodi 11 e 12
Domenica 10 maggio 2026 alle 21:20 torna la 23/a stagione di NCIS in prima visione Tv.
Nell’episodio 11 “Esercito d’inganni”, durante un’esercitazione a Fort Belvoir, il sergente Ryan Harper si barrica in un deposito di munizioni e chiede di parlare solo con l’agente N.C.I.S. Jessica Knight, che lo riconosce come un suo ex informatore.
Nell’episodio 12 “Nel profondo”, il ritrovamento del corpo di un operatore di droni ucciso in circostanze misteriose, porta l’N.C.I.S. a indagare su una rete di laboratori di ricerca e sulla scomparsa della scienziata Olivia Garcia, ex fidanzata di McGee.