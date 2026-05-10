Oroscopo di oggi, domenica 10 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 10 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Le energie oggi si compongono come un mosaico. Il Sole chiede di non strafare e Giove prudenza, ma Marte e Saturno tengono alto il ritmo. Serve metodo. La Luna e Venere alleggeriscono i toni, rendendo più semplice collaborare o sistemare questioni in sospeso.
Toro
La giornata si fa morbida e ci invita a creare alleanze, a capire e a farci capire. Le energie scorrono tranquille, purché lasciamo da parte l’orgoglio. Mercurio nel segno chiarisce emozioni confuse, mentre Giove in sestile sostiene la fiducia reciproca.
Gemelli
Nuovi traguardi professionali ci chiamano. Venere in congiunzione ci dona fascino e Marte in Ariete la giusta tenacia per partire con slancio. Le relazioni migliorano, se diamo voce ai bisogni, anche se l’opposizione della Luna richiede un po’ di cautela.
Cancro
Il nostro Giove ci sprona a un rinnovamento radicale e a una forte espansione. Il Sole in Toro ci fornisce la lucidità per accettare i cambiamenti improvvisi. Cerchiamo il lato positivo. La caduta momentanea non è un fallimento, ma un’opportunità di crescita.
Leone
Il Sole in quadratura ci chiede di riorganizzare gli obiettivi. Marte in trigono ci dona la determinazione vincente per ottenere dei risultati economici. Oggi è un giorno ideale per realizzare un piccolo desiderio che ci può assicurare guadagni duraturi.
Vergine
Aspetti armonici ci spingono a investire nel presente con determinazione. Il Sole e Mercurio offrono lucidità per trattative o documenti importanti. L’influsso benevolo di Giove supporta le ambizioni. Pronti ad affrontare certi discorsi e a chiarire equivoci?
Bilancia
Giornata rivelatrice. Qualcosa ci punge il cuore, ma non è solo dolore, è la chiarezza che arriva, quando una verità non può più essere ignorata. Se il nostro cielo segnala impegni gravosi, dobbiamo cercare la giusta misura per non esagerare.
Scorpione
Le nostre prospettive si allargano e così riusciamo a scorgere nuove opportunità oltre l’orizzonte. È giunta l’ora di viaggiare o di pensare in grande. La nostra intraprendenza viene premiata e tutte le energie che abbiamo investito ci ritornano con gli interessi.
Sagittario
Martedì propizio per l’ingegno pratico e la collaborazione. Le stelle ci invitano a unire la nostra mente intuitiva all’esperienza altrui. Non temiamo di chiedere il parere di chi ha maggiore esperienza, né di offrire le nostre conoscenze specifiche.
Capricorno
Non fissiamoci troppo su un dettaglio. Dobbiamo avere fiducia nelle nostre capacità: il risultato si costruisce un mattone sopra un altro. Se un’impresa ci sembra un po’ troppo ambiziosa, dividiamola in passaggi più piccoli per gestirla al meglio.
Acquario
L’energia della Luna in Sagittario ci assiste nell’affrontare una situazione con dolcezza e tatto. È giunto il momento di accorciare le distanze con un parente. Dedichiamo il pomeriggio a riorganizzare i cassetti in vista della bella stagione, liberandoci del superfluo.
Pesci
La mente va allenata alla calma. L’intuizione cresce, quando smettiamo di inseguire come dei forsennati ogni pensiero. Le risposte maturano nel silenzio. Prendiamoci del tempo per rivedere i piani già avviati: non è un passo indietro, ma una saggia rifinitura.