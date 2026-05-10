Oggi su Rai 1 “Da Noi… a Ruota Libera” con Carmen Russo, Michele Bravi, Erasmo Genzini

Domenica 10 maggio, alle 17.20 su Rai 1, torna l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da Noi… a Ruota Libera”: gli ospiti

Domenica 10 maggio, alle 17.20 su Rai 1, torna l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da Noi… a Ruota Libera”, il programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Ospiti della settimana: Carmen Russo, showgirl, ballerina e attrice che, nel corso della sua carriera, ha partecipato a numerosi programmi televisivi e spettacoli teatrali, spesso insieme al marito Enzo Paolo Turchi; Michele Bravi, il cantautore reduce dall’esperienza nel sabato di sera di Rai 1 con “Canzonissima”; Erasmo Genzini, protagonista, il 17 maggio in prima serata su Ra1, del film “Lapponia I love iù”, in cui interpreta Carmine, un ragazzo cresciuto a Napoli in un ambiente segnato dalla criminalità, che, dopo un’eredità inaspettata, si troverà a partire per la Lapponia.

Infine, le immagini del concerto di Fabrizio Moro che, come promesso a “Da Noi… a Ruota Libera”, durante la prima data del suo tour, a Roma, lo scorso 2 maggio, ha invitato Giorgina, la ragazza palermitana non udente, anche lei ospite del programma, realizzando così il suo sogno: quello di affiancarlo sul palco interpretando la sua musica nella lingua dei segni.

“Da Noi…a Ruota Libera” è un programma di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Gaspare Baglio, Luciana Matarese, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai, Monica Gallella. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy, Laura Mantelli.