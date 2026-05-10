Oggi a “Sulla Via di Damasco” il primo anno di Papa Leone XIV


Un anno fa, l’8 maggio 2025, dalla loggia di San Pietro, il mondo ha visto affacciarsi un volto che ha sorpreso quasi tutti: Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV. Se ne parla a “Sulla via di Damasco” su Rai 3

Sulla Via di Damasco

“La pace sia con voi”. Un anno fa, l’8 maggio 2025, dalla loggia di San Pietro, il mondo ha visto affacciarsi un volto che ha sorpreso quasi tutti: Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV. Da allora, dodici mesi di gesti, parole e scelte hanno tracciato il profilo di un pontificato definito “mite e profetico”.
Tutto questo nel nuovo appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso di Rai Culturadedicato al cattolicesimo, in onda domenica 10 maggio alle 7.30 su Rai3.
Ma quale direzione sta imprimendo alla Chiesa il papa agostiniano? E quali sfide è chiamato ad affrontare? In questa puntata la conduttrice  Eva Crosetta proverà a leggere ciò che sta germogliando da questo primo anno di pontificato. Lo farà insieme a padre Francesco Maria Giuliani, agostiniano, che conosce Robert Prevost da molti anni ed è parroco di Santa Rita da Cascia a Roma. Dalle prime parole pronunciate quel giorno dalla Loggia, fino agli appelli che hanno attraversato il mondo – credere che la pace è possibile, che l’amore solleva e la speranza unisce – il racconto seguirà le orme di un Papa che, in un anno, ha camminato con mitezza e decisione.
Dal Medio Oriente all’Africa, tra terre ferite e desiderose di futuro, ogni viaggio di papa Leone – comprese le ultime tappe africane – è stato incontro e prossimità, un cammino verso le periferie del mondo. Il programma con Eva Crosetta e Emiliano Fiore ripercorre con immagini queste tappe per interrogarsi su un cammino appena iniziato, ma già capace di lasciare un segno.
“Sulla Via di Damasco” è anche online su RaiPlay.it.