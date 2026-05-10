Linea Verde su Rai 1 oggi in Basilicata per la Festa della Mamma

La puntata di Linea Verde in onda stamani su Rai 1 è dedicata alla Festa della Mamma e alla Basilicata, o meglio alla Lucania, termine antico che ne definisce l’anima più profonda

La puntata di Linea Verde in onda su Rai 1 domenica 10 maggio 2026 è dedicata alla Festa della Mamma e alla Basilicata, o meglio alla Lucania, termine antico che ne definisce l’anima più profonda.

Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi si muovono tra le terre fertili del Vulture, seguendo un ‘filo’ metaforico che lega la storia, le tradizioni e il coraggio delle donne lucane. Il racconto inizia simbolicamente di fronte alla maestosità del Vulture, il vulcano spento che ha plasmato il paesaggio e la cultura alimentare di queste comunità. Il ‘filo’, idealmente, ci porta a Melfi, dove la giovane agricoltrice Raffaella Irenze ha recuperato i terreni di famiglia per dedicarsi allo studio dei semi antichi e dei frutti dimenticati, trasformando l’eredità del passato in un’azienda biologica d’avanguardia. Il viaggio di Peppone prosegue alla scoperta delle minoranze linguistiche e delle tradizioni secolari di Ginestra.

Il percorso continua poi tra i vigneti di Aglianico con le ‘donne del vino’ e con il racconto della celebre salsiccia Lucanica le cui radici affondano al tempo degli antichi romani. Con Fabio incontriamo le sorelle Simini, che gestiscono con orgoglio un’azienda agricola di 60 ettari, investendo nel biologico e nei cereali antichi. A Rionero in Vulture conosciamo Ersilia D’Amico, unica ‘mastro’ birraia della regione, che produce birra artigianale utilizzando erbe spontanee e pane recuperato.

Margherita visita il Castello di Melfi, residenza di Federico II di Svevia, per narrare l’influenza delle grandi donne del passato, come Costanza d’Altavilla, mentre a Barile, partecipa all’antichissimo “Battesimo delle Bambole”, rito di origine Arbëreshë che celebra il legame profondo e la solidarietà tra donne. Come sempre, il viaggio si conclude con il tradizionale pranzo della domenica, questa volta interamente dedicato alla Festa della Mamma.