In arrivo la 38ª edizione del Salone Internazionale Lecce Arredo

Si inaugura venerdì 15 maggio dalle ore 16:30 alle 20:30, la 38ª edizione del Salone Internazionale Lecce Arredo, organizzata da ENNE Plus Fiere e Congressi

Si inaugura venerdì 15 maggio dalle ore 16:30 alle 20:30, la 38ª edizione del Salone Internazionale Lecce Arredo, organizzata da ENNE Plus Fiere e Congressi. La manifestazione si svolgerà dal 15 al 18 maggio 2026 presso l’Ente Fiera di Lecce, in Piazza Palio. Primo Piano LivinGallery in partnership con la galleria americana LarkGallery, presenta una selezione di opere d’arte, interior design e sound design contemporaneo pensate per rispondere alle diverse esigenze progettuali. La mostra è visitabile nel grande padiglione centrale all’interno della fiera.

LECCE ARREDO – Arte contemporanea tra design e visioni internazionali

Un dialogo armonico tra arte e design prende forma nel progetto espositivo di due organizzazioni che operano a livello internazionale: l’italiana Primo Piano LivinGallery e l’americana LarkGallery. Un percorso congiunto e immersivo in cui linguaggi visivi si intrecciano per dare vita a esperienze sensoriali uniche, capaci di trasformare e valorizzare gli spazi e far dialogare l’arte, contemporanea l’architettura e il design contemporaneo. La proposta include opere bidimensionali e tridimensionali che spaziano tra figurazione e astrazione contribuendo a generare ambienti accoglienti, identitari e ricchi di suggestione visiva. Tra i servizi offerti al pubblico il catalogo delle opere.

Primo Piano LivinGallery, con la direzione artistica di Dores Sacquegna, presenta una selezione di dieci artisti con uno sguardo sulle più attuali tendenze del panorama artistico contemporaneo. Il percorso inizia con due artisti pugliesi: il sound designer Giovanni Corvaglia, che espone sia una fotografia digitale che una sonorizzazione d’arte tratta dal suo “Giardino dei Suoni” e progettata per offrire al visitatore un’esperienza immersiva all’interno del padiglione e Angioletta De Nitto, le cui opere pittoriche iperrealiste e minimali si distinguono per la loro elegante raffinatezza. La dimensione internazionale è rappresentata dall’artista olandese Nel Ten Wolde, attiva in Australia, con Stoney Paths, una ricerca visiva stratificata che combina pittura e collage e dall’artista turca Yasemin Yenigün, le cui ceramiche raku reinterpretano una tecnica tradizionale in chiave contemporanea. A completare il percorso, sei artisti americani contribuiscono a definire un articolato dialogo visivo: Bryan Hamilton Chadwick, con una selezione di cinque fotografie tratte dalla serie 365 skies in mostra a Palazzo Bembo durante la Biennale di Venezia 2026. Segue l’artista americana Sandra Cohn con sculture evocative che giocano su delicati equilibri, Dena Haden con le sue texture fluide; Sara McKenzie, con le composizioni astratte dai toni terrosi; Nicole Martinelli con le fotografie sulla natura e i dipinti di Justine Giordano, ispirati ai paesaggi e alle atmosfere del Mediterraneo.

La galleria americana LarkGallery, sotto la direzione della sua fondatrice Lark Pilinsky, presenta dodici artisti offrendo un ampio panorama dei linguaggi contemporanei oltreoceano. Tra i protagonisti, le opere della stessa Pilinsky che si distinguono per l’esplorazione di paesaggi astratti e pattern cosmici, le opere pittoriche e surreali del noto artista armeno Gabo (Gabriel Manoukian) premiato tra gli altri dal Tokyo Metropolitan Museum e presentato in anteprima a Lecce nell’ambito del Visionary Art Show edizione 2025. Nel dialogo evocativo tra pittura, scrittura e musica troviamo il lavoro di Julienne Johnson, presente tra le altre nelle collezioni pubbliche dell’Arab American National Museum e Laurie Yehia la cui pratica artistica è incentrata sulla geometria sacra. Il percorso continua con le opere astratto-figurative dell’artista e architetto di arte urbana Elena Kalman, con le sculture in bronzo dell’artista israeliano Emil Silbeman, con le sculture delle artiste russo-americane Ella Kogan e Ann Krasner, le cui opere di matrice surrealista popolano parchi e contesti urbani. La rassegna si chiude con le opere degli artisti russo-americani Tatiana Yartseva, Austin Lubetkin, Victoria Williamson e dell’artista ucraina-americana Yelena Kimelblat.

Il progetto per LECCE ARREDO 2026 si presenta così come un percorso immersivo e multidisciplinare, capace di mettere in relazione estetiche e poetiche differenti, offrendo al pubblico un’esperienza che attraversa dimensioni oniriche, cosmiche e simboliche e che riflette sulle connessioni profonde tra arte, natura e percezione contemporanea attraverso opere di forte identità estetica e concettuale.

Artisti in mostra: Bryan Chadwick, Sandra Cohn, Giovanni Corvaglia, Angioletta De Nitto, Dena Haden , Justine Giordano, Sara McKenzie, Nicole Martinelli, Nel Ten Wolde, Yasemin Yenigün, Gabo, Julienne Johnson, Elena Kalman, Yelena Kimelblat, Ella Kogan, Ann Krasner, Austin Lubetkin, Lark Pilinsky, Emil Silbeman, Victoria Williamson, Tatiana Yartseva, Laurie Yehia.

LECCE ARREDO (Dal 15 al 18 maggio 2026)

Apertura tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 20:30

Padiglione centrale in Piazza Palio a Lecce

Tel: +39 349 37 20659 | primopianogallery@gmail.com

Versione inglese

https://primopianospecialprojects.com/2026/04/29/2026-leccearredo-art-e-design-fair/