Caos al ministero della Cultura, Giuli licenzia Emanuele Merlino e Elena Proietti

Caos al ministero della Cultura, Giuli licenzia due responsabili del suo staff. I decreti di revoca sarebbero partiti per Emanuele Merlino e Elena Proietti

Terremoto al ministero della Cultura. Stando a quanto riportato dal corriere.it, Giuli avrebbre licenziato il responsabile della segreteria tecnica del Mic Emanuele Merlino e la responsabile della segreteria particolare del ministro Elena Proietti.

A quanto pare, Merlino, nominato da Sangiuliano e poi confermato dallo stesso Giuli, avrebbe pagato lo scotto di non aver vigilato la situazione sui mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Una faccenda, che lo stesso Giuli ha definito solo pochi giorni fa “inaccettabile”.

Per Elena Proietti invece, il decreto di revoca sarebbe partito per non essersi presentata in aeroporto e non aver partecipato al viaggio del ministro Giuli lo scorso mese a New York. La decisione del ministro Giuli sarebbe arrivata al culmine di tensioni interne al ministero legate a vedute diverse su temi rilevanti.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)