Dopo il successo ottenuto nella prima parte della stagione, Bruno Petrosino torna a Teatrosophia da giovedì 14 maggio con un nuovo monologo dove affronta con sensibilità e profondità i temi dell’identità e dell’accettazione

Un attore giovane, ma con un solido e articolato percorso teatrale alle spalle. Un volto dai tratti inconfondibili che ha già conquistato il pubblico nella prima parte della stagione con Nessuno dopo di te. Bruno Petrosino torna in scena con un monologo intenso e delicato: un atto di resilienza gentile, un invito ad andare oltre le apparenze, a mettere in discussione l’idea che esista una forma “giusta” in cui incasellarsi. Un augurio sincero: imparare ad amare qualcuno per ciò che custodisce dentro.

Emidio è un uomo incinto. Il motivo per cui lo sia non è noto, è così e basta, è come il miracolo della creazione, solo che non c’è stato nessun arcangelo fluttuante ad annunciarglielo. Come comportarsi in questi casi? Come dare una spiegazione razionale a qualcosa che capita e basta, un qualcosa di extraordinario che rende straordinarie queste vite ordinarie? Emidio è un uomo incinto che soffre il concetto atavico di genitorialità. Com’è possibile poter sacrificare la propria vita per dare al mondo un’ulteriore bocca da sfamare, proprio lui che, a detta sua, tornando indietro, non ci metterebbe proprio piede su questo mondo? Emidio è un uomo incinto che non sa accudire e pensa solo ai fatti suoi. Non vuole assumersi la responsabilità di sé stesso, figuriamoci di un altro. Emidio è un uomo incinto che quando si siede non sta mai comodo, che cambia sempre posa della schiena, che beve l’ultimo goccio della bottiglia.

Al termine dello spettacolo, Teatrosophia avrà il piacere di offrire il consueto aperitivo, un momento di incontro e condivisione dedicato ad artisti e pubblico.

Orari spettacolo: giovedì a venerdì – ore 21:00 – sabato e domenica – ore 19:00

Biglietti: € 15,00 + tessera associativa

Prenotazioni: https://www.teatrosophia.it/index.php/le-stagioni/2025-2026?view=article&id=108&catid=9

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2025/2026.

https://www.associazioneteatrosophia.it/index1.asp

Info: info@teatrosophia.com

Tel. 0668801089- – Whatsapp: https://wa.me/+393533925682