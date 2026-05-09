Su Rai 3 a “Fin che la barca va” ospiti Pier Ferdinando Casini e il filosofo Stefano Bonaga

Un battello che naviga il fiume Tevere a Roma, il fluire dell’acqua come metafora del tempo che scorre, dove tutto passa veloce come l’attualità. Secondo appuntamento con “Fin che la barca va” condotto da Piero Chiambretti, in onda sabato 9 maggio alle 20.00 su Rai 3. Ospiti sono il senatore Pier Ferdinando Casini e il filosofo Stefano Bonaga. La nuova edizione è ripartita con una veste “allungata” e tutta nuova.

Nel “viaggio” che unisce informazione, memoria televisiva e ironia, si salpa “Col vento in poppa” e si giunge a destinazione “Controcorrente” coniugando approfondimento, racconto, analisi e intrattenimento culturale in una cornice visiva spettacolare.

Chiambretti è accompagnato, tra ponti, bellezze naturali, monumenti mozzafiato, da un equipaggio composto da Alessandra Ghisleri, esperta di sondaggi e delle tendenze, Patrick Facciolo, osservatore dei linguaggi della comunicazione e del dibattito pubblico e dai giornalisti Giorgio Dell’Arti e Claudio Sabelli Fioretti. Insieme a loro Marco Gregoretti che cura la rubrica “Macchianera”.

“Fin che la barca va” – online su RaiPlay.it – è prodotto da Rai Cultura, è un programma di Piero Chiambretti e Roberto Ebale scritto con Tiberio Fusco. Produttori esecutivi Emanuela Capo, Marina Mancusi. Regia Leonardo Lo Frano.