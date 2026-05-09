Su Rai 1 con “Dalla Strada al Palco Special” un viaggio tra storie, talento e passione

La più grande festa degli artisti provenienti tutta Italia di strada. È “Dalla Strada al Palco Special”, il people show che torna, anche questa settimana eccezionalmente, sabato 9 maggio in prima serata su Rai 1. Viaggio emozionante tra storie, talento, passione e creatività, nato da un’idea di Carlo Conti – e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me – “Dalla Strada al Palco Special” si conferma uno degli appuntamenti più originali e coinvolgenti della stagione televisiva.

A commentare le esibizioni, una compagnia di “passanti importanti”: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano e ospiti Luca Argentero, Elettra Lamborghini e Fabio Rovazzi. Ad accompagnare gli artisti, la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, per un racconto musicale che valorizza alcune delle performance. Nel corso della puntata, il pubblico e i “passanti importanti” scelgono i migliori performer che accederanno alla finale, per contendersi il titolo di miglior artista di strada d’Italia.