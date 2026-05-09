Stasera su Rai 2 torna la nuova stagione di “The Rookie”: la trama degli episodi

Su Rai 2, sabato 9 maggio 2026 alle 21.20, sarà proposto in prima visione il quarto appuntamento con “The Rookie”, settima stagione: la trama

Su Rai 2, sabato 2 maggio 2026 alle 21.20, sarà proposto in prima visione il quarto appuntamento con “The Rookie”, settima stagione. Protagonista è sempre l’attore Nathan Fillion che interpreta il ruolo di John Nolan, la ex recluta più anziana della polizia di Los Angeles.

Crisi tra Bailey e Nolan per il telefono legato a Malvado e tensioni anche tra Harper e James sulla riforma della Polizia. Tamara confida a Lucy della presenza di uno spacciatore di ketamina nel campus….

Lopez, Harper e Celina cercano Glasser mentre scoppia un incendio, forse appiccato da lui per distrarre la Polizia. Durante l’evacuazione, Glasser riesce a fuggire, ma la moglie aiuta gli agenti indicando un possibile nascondiglio.