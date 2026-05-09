Stasera in replica su Rai 5 il primo dei “Sei pezzi facili”

La storia comica e terribile di Alfredo Beaumont in replica su Rai 5 è il primo dei “Sei pezzi facili” con Valerio Mastrandrea

“Sei pezzi facili”, sei pièce teatrali di Mattia Torre messe in scena per il piccolo schermo, sotto la direzione artistica e la regia del Premio Oscar Paolo Sorrentino, in replica sabato 9 maggio 2026 su Rai 5.

Un progetto dedicato al genio di Mattia Torre, interpretato da attori-amici, compagni di tante avventure di cinema, teatro e fiction. Ad aprire la serie è Valerio Mastandrea protagonista di “Migliore”.

E’ la storia comica e terribile di Alfredo Beaumont, un uomo normale che, in seguito a un incidente (di cui è causa, di cui sente la responsabilità, e per cui sarà assolto), entra in una crisi profonda e diventa un uomo cattivo. Improvvisamente, la società gli apre tutte le porte: Alfredo cresce professionalmente, le donne lo desiderano, guarisce dai suoi mali e dalle sue paure.

“Migliore” è una storia sui nostri tempi, sulle persone che costruiscono il loro successo sulla spregiudicatezza, il cinismo, il disprezzo per gli altri. E sul paradosso dei disprezzati che, di fronte a queste persone, chinano la testa e – affascinati – li lasciano passare.

“Sei pezzi facili” è online sulla piattaforma di RaiPlay dove è già presente, in esclusiva, l’episodio “Gola” interpretato da Valerio Aprea.