Serata di paura su Rai 4 con “Run”: la trama del film

Diretto dal regista del thriller “Searching”, Aneesh Chaganty, il film “Run” in onda stasera su Rai 4 è interpretato da Sarah Paulson e Kiera Allen

Fino a che punto può arrivare l’amore di una madre? Lo scoprirà nel peggior modo possibile Chloe, adolescente costretta sulla sedia a rotelle a causa di una serie di patologie, protagonista del thriller “Run”, in onda sabato 9 maggio 2026 alle 21.20 su Rai 4.

La ragazza, bisognosa di cure, è stata sempre assistita in modo amorevole dalla madre Diane che però l’ha anche isolata dal mondo esterno. Quando Chloe ha il sospetto che Diane le abbia nascosto qualcosa, inizia un’indagine sul suo passato, scoprendo verità terribili. Diretto dal regista del thriller “Searching”, Aneesh Chaganty, il film è interpretato da Sarah Paulson e Kiera Allen.