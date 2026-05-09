Pubblicati dal Pentagono i primi X Files sugli Ufo

Il Pentagono pubblica i primi X Files sugli Ufo: foto, video e documenti su oggetti e fenomeni non identificati. L’obiettivo, secondo il segretario alla Guerra Pete Hegseth, è “garantire una trasparenza senza precedenti”

Il Pentagono ha pubblicato i primi X Files su Ufo e Uap (fenomeni anomali non identificati). Documenti, foto e video che riguardano le segnalazioni di velivoli anomali da parte di dipendenti governativi.

Si trovano tutti sul sito del Dipartimento della Guerra dove saranno caricati gradualmente: “man mano che verranno scoperti e declassificati, con pubblicazioni a intervalli di poche settimane“, fanno sapere. La mole è, infatti, enorme, come si legge nella nota di pubblicazione: “Si tratta di un’impresa storica e senza precedenti che richiede il coordinamento tra decine di agenzie e l’esame di decine di milioni di documenti, molti dei quali esistenti solo su carta, risalenti a molti decenni fa”.

“Il materiale qui archiviato- si legge ancora- riguarda casi irrisolti, ovvero casi per i quali il governo non è in grado di giungere a una conclusione definitiva sulla natura dei fenomeni osservati“.

Scandagliando i documenti, il materiale è vasto: dalla trascrizione della missione Apollo 17 con conversazioni tra gli astronauti e persone che parlano di luci misteriose alle segnalazioni, nel 2023, fatte da 7 diversi agenti federali su “sfere che lanciavano altre sfere”.

Come scrive The Hollywood Reporter, c’è anche uno schiffo realizzato dall’Fbi di un avvistamento fatto da un testimone non identificato che descrive “un apparente oggetto metallico di colore bronzo, di forma ellissoidale, che si è materializzato da una luce brillante nel cielo, lungo dai 40 ai 60 metri, ed è scomparso all’istante”.

IL SEGRETARIO ALLA GUERRA HEGSETH: “GARANTIAMO UNA TRASPARENZA SENZA PRECEDENTI” SU QUESTI FENOMENI

“Il Dipartimento della Guerra è in perfetta sintonia con il Presidente Trump per garantire una trasparenza senza precedenti riguardo alla comprensione da parte del nostro governo dei fenomeni anomali non identificati. Questi documenti, a lungo classificati, hanno alimentato speculazioni giustificate, ed è ora che il popolo americano li veda con i propri occhi. La pubblicazione di questi documenti declassificati dimostra il sincero impegno dell’Amministrazione Trump per una trasparenza senza precedenti”, ha dichiarato il segretario alla Guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth.

Lo scorso febbraio, il presidente Usa aveva dato mandato per l’operazione: “Visto l’enorme interesse dimostrato, darò istruzioni al segretario alla Guerra e ad altri Dipartimenti e Agenzie competenti di avviare il processo di identificazione e divulgazione dei documenti governativi relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati (UAP) e agli oggetti volanti non identificati (UFO), nonché a qualsiasi altra informazione connessa a queste questioni estremamente complesse, ma anche di grande interesse e importanza”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)