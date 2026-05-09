Passaggio a Nord Ovest oggi su Rai 1 alla scoperta della fortezza Alhambra

Nella puntata di Passaggio a Nord Ovest in onda oggi su Rai 1 siamo in Spagna, dove sulla città di Granada, domina l’imponente fortezza Alhambra
Nella puntata di Passaggio a Nord Ovest in onda sabato 9 maggio 2026 su Rai 1 siamo in Spagna, dove sulla città di Granada, domina l’imponente fortezza Alhambra, fatta edificare nel 1238. Un complesso che al suo interno ospitava moschee e altri edifici. Visitiamo alcuni dei luoghi sacri più grandi al mondo, capolavori creati dall’uomo che testimoniano la forza della fede umana.
Questa settimana parte la nuova rubrica Racconti Perduti con la storia del Colosso di Barletta. Un’ampia distesa desolata, interrotta solo dal vapore che fuoriesce dalle fratture nel terreno: le sorgenti geotermiche di Hverir, nel nord-est dell’Islanda. Per la rubrica Passaggio alla Mostra visitiamo a Perugia il grande evento espositivo “Giotto e san Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento”. Un programma di Alberto Angela.