Il film “Gli anni più belli” stasera su Rai Movie: ecco la trama

La storia dell’amicizia quarantennale tra Giulio, Paolo, Riccardo e Gemma, nata durante l’adolescenza e proseguita con l’età adulta in “Gli anni più belli” su Rai Movie: la trama

Sabato 9 maggio 2026 in prima serata su Rai Movie andrà in onda il film “Gli anni più belli” domenica 6 luglio alle 21.10. La pellicola racconta la storia dell’amicizia quarantennale tra Giulio, Paolo, Riccardo e Gemma. Un percorso fatto di momenti spensierati, amori nati e finiti, liti, delusioni e rimpianti, nel contesto sociale di una Italia in progressivo cambiamento dagli anni Ottanta a oggi.

Nonostante tutto, però, il legame che li unisce rimane saldo. A distanza di anni, fra matrimoni falliti, figli e nuove avventure professionali, i quattro amici finiranno per ritrovarsi, ricordando gli anni più belli delle loro vite, trascorsi insieme. Le musiche sono di Nicola Piovani. Claudio Baglioni ha scritto per questo film un brano musicale, che ha lo stesso titolo del film, con al centro la libertà, la limpidezza e la vitalità dell’adolescenza.

Di Gabriele Muccino, con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Nicoletta Romanoff, Emma Marrone, Francesco Centorame, Andrea Pittorino, Paola Sotgiu, Francesco Acquaroli ed Elisa Visari.