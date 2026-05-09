Il caso Aldo Moro al centro di “Buongiorno, notte” su Rai Storia: la trama

Regia di Marco Bellocchio, con Maya Sansa, Roberto Herlitzka, Luigi Lo Cascio, il film “Buongiorno, notte” su Rai Storia: la trama

Sabato 9 maggio 2026 alle 21:20 su Rai Storia va in onda “Buongiorno, notte”. La tragica vicenda che nel 1978 avrebbe lacerato l’Italia è ricostruita tramite documenti televisivi d’epoca alternati alla finzione cinematografica, con la brigatista Chiara che man mano va convincendosi dell’ingiustizia e dello sbaglio, umano e storico, che sta commettendo. “Buongiorno, notte” s’ispira al romanzo autobiografico di Anna Laura Braghetti, una delle terroriste che tenevano in ostaggio l’uomo politico: dalla sensibilità di Bellocchio scaturisce un film importante e commovente. Roberto Herlitzka, che interpretava Aldo Moro, vinse per questo film il David di Donatello e il Nastro d’argento come miglior attore protagonista.