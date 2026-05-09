“Dai dai”: Shakira firma anche la sigla dei Mondiali di calcio 2026

‘Dai Dai’ dopo ‘Waka Waka’: Shakira firma anche la sigla dei Mondiali di calcio 2026. Lo ha annunciato la stessa artista colombiana attraverso i social dove ha condiviso il reel con tanto di data di uscita

Si chiama ‘Dai Dai’ la canzone ufficiale dei Mondiali di calcio 2026, in programma in Canada, Messico e Usa, e a cantarla sarà Shakira. Lo ha annunciato la stessa artista colombiana attraverso i social dove ha condiviso il reel con tanto di data di uscita: il 14 maggio. Il video è ambientato allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro. Per Shakira si tratta di un ritorno visto che nel 2010 incise anche ‘Waka Waka’, la canzone ufficiale dei Mondiali che si disputarono in Sudafrica.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)