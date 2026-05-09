“Bar Centrale” con Elisa Isoardi questa settimana parte da Longiano

Torna sabato 9 maggio alle 14.00 su Rai 1 “Bar Centrale”, il programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi
Torna sabato 9 maggio alle 14.00 su Rai 1 “Bar Centrale”, il programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi. Un format originale prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me, che racconta l’Italia partendo da uno dei suoi luoghi più simbolici: il bar di paese, il luogo dove ogni notizia diventa conversazione e ogni conversazione diventa racconto collettivo.
Lorenzo Branchetti, inviato speciale, questa settimana sarà in diretta dal bar di Longiano, un caratteristico borgo della Romagna.
In studio, Elisa Isoardi guiderà il pubblico in uno spazio familiare, di confronto e riflessione, affiancata da quattro ospiti fissi: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni.