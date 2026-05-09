“A Sua Immagine” oggi su Rai 1 ricorda Franco Franchi

Oggi pomeriggio su Rai 1 il programma “A Sua Immagine” ricorda Franco Franchi. “Le Ragioni della Speranza” fa tappa a Montalto delle Marche

Un ritratto inedito e per molti aspetti sorprendente di Franco Franchi, celebre attore, comico, cantante e conduttore televisivo italiano. Lo tratteggia il figlio, Massimo Benenato, ospite di Lorena Bianchetti nel nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 9 maggio alle 16.00 su Rai 1. Insieme a Ciccio Ingrassia, Franco Franchi ha dato vita al celebre duo “Franco e Ciccio”, protagonista di oltre cento film, alcuni dei quali di grande successo, entrati nella storia della cinematografia italiana.

Nel corso della puntata verranno ripercorsi i momenti più significativi della sua lunga carriera e, attraverso le testimonianze dei figli, emergeranno non solo le sue qualità professionali, ma anche quelle umane e la profonda devozione religiosa, in particolare verso la Madonna.

Nella seconda parte del programma, “Le Ragioni della Speranza” fa tappa a Montalto delle Marche. Il racconto parte dal centro storico, tra la Cattedrale di Santa Maria Assunta e Palazzo Paradisi, luoghi significativi di una città segnata dall’eredità di Papa Sisto V, profondo devoto della Madonna, che qui affonda le proprie radici. Accanto a mons. Dario Edoardo Viganò, lo storico dell’arte Tommaso Strinati entra nella Cattedrale dedicata all’Assunta, tra gli affreschi e le opere che celebrano il mistero mariano, e nei luoghi simbolo della “Nuova Montalto”, immaginata e voluta dal Pontefice marchigiano.

Particolare attenzione è dedicata al prezioso Reliquiario sistino, capolavoro di oreficeria medievale, oggi custodito temporaneamente a Palazzo Paradisi. La sua affascinante lettura storica e teologica è affidata a mons. Gianpiero Palmieri, vescovo delle diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto e Ascoli Piceno.

“A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.